Milan-Juventus, è Adrien Rabiot a sbloccare la gara di San Siro al minuto 47: gol spettacolare del francese che lascia senza possibilità Gianluigi Donnarumma.

Milan-Juventus, show di Rabiot: gol spettacolare del francese

Ci pensa Adrien Rabiot a sbloccare la gara di San Siro tra Milan e Juventus. Il centrocampista francese, che sembrava essere sempre più in palla, ha trovato la rete con una giocata pazzesca, arrivata dopo una corsa di 40 metri. Il centrocampista della Juventus si è trovato al limite dell’area di rigore e ha scagliato in rete un gran gol di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma.

E’ poi Cristiano Ronaldo raddoppiare dopo 5 minuti. Grave errore difensivo della coppia Kjaer-Romagnoli che spalancano le porte dell’area di rigore al fenomeno portoghese che non perdona.