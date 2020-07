Milan-Juventus, Paratici: “Sarri e i ragazzi in armonia, siamo felici”

Milan e Juventus sono pronte a scendrre in campo nella gara del martedì sera di Serie A: Fabio Paratici, CEO della Juventus, ha analizzato la partita che può rivelarsi molto importante ai fini della classifica.

Higuain e Rugani titolari? “Sono due giocatori che si presentano da soli. Sono stati spesso decisivi e siamo nella massima sicurezza, siamo felici che possano dimostrare il proprio valore“.

Sarri ha parlato di grande armonia. “Hanno grande relazione nello spogliatoio, anzi è una cosa che ci fa molto piacere per il futuro“.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Coccolo, Alex Sandro, Ramsey, Matuidi, Wesley, Muratore, Douglas Costa e Olivieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

Per Sarri difficoltà in difesa e in attacco: De Ligt e Dybala sono squalificati e il tecnico bianconero potrà contare solo su Rugani e su Gonzalo Higuain come sostituti naturali. I bianconeri cercheranno di tenere il passo lungo sulla Lazio mentre i rossoneri hanno intenzioni europee ben delineate

