Milan e Juventus sono pronte a scendrre in campo nella gara del martedì sera di Serie A: Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha analizzato la partita che può rivelarsi molto importante ai fini della classifica e ha parlato del suo futuro.

Milan-Juventus, Maldini: “Futuro? Non so se resto”

“Questa squadra ha dimostrato in allenatore, calciatori e dirigenti di saper resistere alle pressioni esterne. La serenitò del gruppo è di alto livello“.

Futuro al sicuro? “Non lo so, voglio arrivare bene alla fine della stagione. Vogliamo toglierci soddisfazioni ed essere tranquilli. Restare? La volontà non manca per uno come me, che ha avuto il papà, sé stesso e il figlio in questa squadra“.

Gazidis? “Parliamo spesso ma attendiamo il finale di stagione“.

Ecco le formazioni di Milan-Juve

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic,A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Krunic, Bonaventura, Leao e Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.