Milan-Juventus vive un altro colpo di scena: Zlatan Ibrahimovic ha messo a segno il gol dell’1-2 dal dischetto.

Milan-Juventus: Ibrahimovic accorcia, Kessie pareggia e Leao la ribalta

Il Milan torna in partita al minuto 62. Ci pensa il solito Zlatan Ibrahimovic ad accorciare le distanze con la solita freddezza dal dischetto. Rigore procurato da Rebic che, in area di rigore, fa sbattere la palla sul braccio di Bonucci (largo) e induce l’arbitro al controllo del VAR. Il rigore è netto per Guida che assegna il penalty che Zlatan Ibrahimovic trasforma spiazzando Szczesny. Franck Kessie poi ha pareggiato con una grande azione personale e Rafael Leao ha ribaltato completamente la gara: è 3-2.