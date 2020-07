Milan e Juventus chiudono il martedì di Serie A dopo la gara del Via del Mare tra Lecce e Lazio: ecco le formazioni ufficiali della gara di San Siro.

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali

Diffcoltà alla vigilia del match di San Siro sia per Stefano Pioli che per Maurizio Sarri che sono dovuti correre ai ripari con cambi forzati rispetto alle ultime gare. Per il tecnico rossonero era da capire la situazione legata alla presenza di Hakan Calhanoglu, uscito anzitempo nella gara contro la Lazio per un problema al polpaccio. Per Sarri, invece, difficoltà in difesa e in attacco: De Ligt e Dybala sono squalificati e il tecnico bianconero potrà contare solo su Rugani e su Gonzalo Higuain come sostituti naturali. I bianconeri cercheranno di tenere il passo lungo sulla Lazio mentre i rossoneri hanno intenzioni europee ben delineate. Dopo la roboante vittoria dell’Olimpico, ora per i ragazzi di Milanello nulla sembra essere impossibile. Inoltre hanno già messo in difficoltà la Juventus nei tre incontri precedenti, tra Serie A e Coppa Italia, e la gara di questa sera potrebbe mostrare il vero v0lto del Milan.

Ecco le formazioni