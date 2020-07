Milan e Juventus sono pronte a scendrre in campo nella gara del martedì sera di Serie A: ha analizzato la partita, che può rivelarsi molto importante ai fini della classifica.

Milan-Juventus, Chiellini: “Sto bene, Rugani farà benissimo”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, oggi è tra i convocati di Maurizio Sarri ma non scenderà in campo. Prima del match, a DAZN, ha analizzato la gara e spiegato le sue condizioni fisiche.

“Daniele (Rugani, ndr) è affidabile e farà bene, non ha bisogno dei miei consigli per far bene. E’ cresciuto tanto nel corso degli anni. Sto bene, ho ripreso ad allenarmi con la squadra e sono contento di tornare a disposizione. Spero di riuscire ad aiutare i miei compagni nella fase più importante”.

Che gara sarà? “Mi aspetto una gara difficile, il Milan ha ottimi giocatori, ha trovato il suo equilibrio e lo ha dimostrato sabato con la Lazio. Sono tante gare che non perde. Dobbiamo star attenti, le energie mentali saranno importanti. Fisicamente ci sarà stanchezza ma questa squadra dopo la Coppa Italia sta crescendo di partita in partita e speriamo di continuare con questo trend”.

MILAN-JUVENTUS, CLICCA QUI PER LE FORMAZIONI UFFICIALI

Krunic nel prepartita

“Noi siamo concentrati su noi stessi per questa stagione, non ascoltiamo le voci dall’esterno. Vogliamo concludere la stagione al meglio, stiamo lavorando per questo”.