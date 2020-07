Pochi minuti fa l’ex direttore dei rossoneri ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Kiss Kiss‘ e ha negato le possibilità di un suo approdo alla Roma.

Mirabelli: “Io alla Roma? In questo momento è impossibile“

Torna a parlare l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli. Intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss‘ ha parlato del momento ‘no’ della Roma e non solo: “Sì, la Roma non sta attraversando per niente un bel periodo. Fare il direttore sportivo è il mestiere che adoro di più al mondo.

Essere titolare del proprio ruolo. Io alla Roma? In questo momento la reputo una cosa molto difficile se non impossibile. Non sono il tipo di persona che accetta un progetto tanto per andare o per fare il burattino di qualcuno“.

Mirabelli parla anche di Gattuso: “Rino? Il Napoli ha fatto un affare”

Il ds ha parlato anche di uno dei suoi vecchi allenatori, Gennaro Gattuso: “Rino è un tecnico molto esigente, vuole il massimo dai suoi giocatori. Con i rossoneri è arrivato in finale di Coppa Italia, abbiamo sfiorato la Champions League e non abbiamo fatto una brutta figura in Europa League. Napoli? Quando è arrivato la situazione non era per niente delle migliori, è stato bravo a risollevare la squadra. Il prossimo anno il club azzurro lotterà per lo scudetto, sono sicuro che farà un grande mercato“.