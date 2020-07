Lecce, Liverani: “Questa vittoria vale più di tre punti”

Lecce, Liverani a Sky Sport

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Lazio:

Le parole di Liverani

“Paradossalmente questa vittoria ha un valore superiore ai tre punti. Avevamo fatto un grande percorso con una striscia di 10 punti in 4 partite. Poi il lockdown ha azzerato tutto e abbiamo perso lo stato di forma che avevamo trovato. Stiamo recuperando giocatori. Ora la squadra ha dato quello che poteva in campo, era tutto.

Dispiace perché a volte ci facciamo del male da soli come è successo in campo anche oggi: primo tempo perfetto e, nonostante questo, siamo rimasti sul risultato di pareggio con quello errore in difesa ed il rigore sbagliato. Spero che i ragazzi trovino maggiore serenità. Le assenze di Lapadula, Majer e Rossettini sono davvero importanti per noi.

Gabriel? E’ un ragazzo molto sensibile. L’errore poteva essere un macigno sulla sua partita invece si è ripreso. Le pressioni sono tante. Mi dispiace perché è un ragazzo che ci mette tutto in campo, gioca con il cuore. A volte deve essere meno bello in certe situazioni ma a lui servirebbe essere solo efficace. Come portiere fa benissimo tra i pali.

Ora noi dobbiamo eliminare gli errori gratuiti che cominciano a essere troppi. Gli ho detto di alzare la testa e non buttarsi giù. Non deve sentirsi mai responsabile. Deve sempre rimanere sereno. Possiamo fare punti con tutti. Credo che oggi abbiamo ritrovato consapevolezza”.