Lecce-Lazio: risultato, sintesi, gol e highlights

Lecce-Lazio, il risultato della gara di oggi. Parte bene la formazione di Liverani che trova il gol in avvio con Babacar ma il direttore di gara, richiamato dal VAR, annulla tutto per un tocco di mani di Mancuso ad inizio azione. La Lazio allora si scuote e approfitta di un’indecisione della difesa salentina. Pasticcio e gol di Caicedo bravo a ribadire in rete dopo la parata di Gabriel su Parolo. Il Lecce però è in partita e trova il pareggio grazie ad un’incursione di Falco che se ne va sulla destra e mette dentro per Babacar che di testa questa volta segna un gol valido. Nel finale il Lecce potrebbe anche ribaltarla ma Mancosu dal dischetto fallisce un calcio di rigore pesantissimo.

Nel secondo tempo parte ancora bene il Lecce che va subito in vantaggio. Dal calcio d’angolo va Saponara, chi mette la testa è Lucioni, il centrale anticipa ancora Acerbi e segna il gol del 2-1. La rimonta completata da parte della formazione di Liverani. La Lazio non ci sta e con Milinkovic-Savic prova a reagire. Vicino al gol va ancora una volta Caicedo. L’attaccante raccoglie il suggerimento di Immobile e scarica il sinistro ma la sua conclusione è deviata fuori da Gabriel. Nel finale ancora il portiere brasiliano compie il miracolo su Adekanye.