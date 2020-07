Lecce-Lazio: highglights, video e gol della gara

Lecce-Lazio: highglights della partita ed il video

Lecce-Lazio: ecco gli highglights della partita del Via Del Mare. Il primo gol arriva su un errore dove Caicedo bravo a ribadire in rete dopo la parata di Gabriel su Parolo. Il Lecce però è in partita e trova il pareggio grazie ad un’incursione di Falco che se ne va sulla destra e mette dentro per Babacar che di testa questa volta segna un gol valido. Nel finale il Lecce potrebbe anche ribaltarla ma Mancosu dal dischetto fallisce un calcio di rigore pesantissimo. Nel secondo tempo parte ancora bene il Lecce che va subito in vantaggio. Dal calcio d’angolo va Saponara, chi mette la testa è Lucioni,