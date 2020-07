Lazio, Tare: “Siamo stati penalizzati rispetto alla Juve”

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Lecce:

Le parole di Tare: “Penalizzati rispetto alla Juve, giochiamo sempre ogni 3 giorni”

“Non penso che ci sia un rischio, siamo in un momento “no” che è cominciato dalla ripresa. Non l’ho mai detto perchè non doveva essere un alibi. Questo gruppo sta lottando per qualcosa di importante, ma non l’avremmo voluta giocarla così.

Noi siamo tra le prime tre squadre che lottano per lo scudetto, siamo penalizzati. Giochiamo la 4a partita in tre giorni, questo vuol dire tanto, siamo penalizzati rispetto alle altre, anche due ore di riposo fanno la differenza. Non mi piacciono le scuse, ma le analisi servono per dare continuità. Questo lo abbiamo chiarito tutti con il gruppo, ci crediamo ancora fino in fondo.

Milinkovic-Savic? Parlavamo di un piccolo infortunio che ha avuto, oggi abbiamo cercato di provare a recuperarlo, forse gioca a gara in corso.

Rosa larga? Conta, volevo la squadra completa ma abbiamo avuto tante assenze per infortunio vedi Marusic e Lulic. Non li abbiamo mai avuti e sono fondamentali. Tanti stop, Cataldi, Milinkovic, Leiva. Stanno giocando e si stanno sacrificando e queste cose incidono.

Politica societaria e mercato? Non sta cambiando niente, sono cifre non vere e non abbiamo mai fatto un’offerta di 30 milioni per Kumbulla. Può essere una pedina importante per la Lazio, sarebbe una bella opportunità e vogliamo fare uno sforzo ma non vogliamo snaturarci perchè c’è rischio. Facciamo le cose fatte bene e ci sono tante difficoltà.

Inzaghi? Simone è la storia di questa società, è la persona che più a lungo è stata qui, quello che ha fatto rimarrà nella storia. Vive per la Lazio”.