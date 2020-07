Fiorentina, ultras contro Ribery: “Sciacquati la bocca”

Fiorentina, gli ultras attaccano Ribery: “Capiamo la situazione, ma sciacquati la bocca quando parli di Firenze”

E’ stato protagonista di una brutta vicenda, il campione francese della Fiorentina, Frank Ribery. I tifosi hanno fatto sentire la propria vicinanza all’uomo, che si è sentito violato a seguito del furto subito nella propria abitazione nei giorni scorsi. Ma non si ferma qui il caso attorno al talento francese. Si era sfogato l’uomo, attraverso i propri social, ma continua a farlo lady Ribery, la moglie Wahiba, che ha continuato a commentare il furto sempre via social: “Non ci era mai successo, ci siamo sentiti violati. Rovistare nei cassetti, non è più una cosa che riguarda solo il furto, ma una violazione della mia e nostra intimità”. La donna continua: “Ho il diritto di essere triste e di aver paura. Cosa sarebbe successo se fossimo stati a casa in quel momento?”

Fiorentina, gli ultras non le mandano a dire a Ribery: ecco il messaggio

Alcuni gruppi esponenti tra gli ultras del Franchi, però, non avrebbero preso bene le parole di Ribery e moglie. Attraverso Il Giornale, è venuto fuori il messaggio proprio da parte degli ultras fiorentini. Ecco le parole: “Caro Franck, capiamo lo choc, ma sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin. Ai ricchi rubano ovunque, ma hanno la fortuna di potersi permettere sistemi di allarme e vigilanze private. I poveri cristi, invece, vengono derubati anche loro ma devono fare come San Lorenzo che lo prese in tasca e fece silenzio…”.