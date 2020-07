Calciomercato Napoli: un top player è in vacanza in città, i tifosi sognano

Giorni di vacanza per il fantasista brasiliano che ha postato sul proprio profilo social foto e video che lo ritraggono nella città di Napoli.

Coutinho (in vacanza) a Napoli: i tifosi si scatenano. C’entra il mercato?

Da poche settimane ha appena vinto il primo titolo da quando è al Bayern Monaco. Stiamo parlando di Philippe Coutinho, esterno d’attacco di proprietà del Barcellona. Da qualche giorno, l’ex Inter, è in vacanza a Napoli con la figlia e la moglie per godersi le bellezze della città partenopea. Ha postato foto e video sul suo profilo ‘Instagram‘ del suo giro in motoscafo nel Golfo di Napoli. In attesa di scoprire quale sarà la sua prossima squadra (visto che non rimarrà in Germania), i tifosi napoletani sognano un suo approdo con la maglia azzurra.

La foto con il suo connazionale Allan (insieme ad un altro tifoso) ha suscitato l’entusiasmo del popolo azzurro che spera nel grande colpo del loro presidente, Aurelio De Laurentiis. Le immagini hanno fatto subito il giro del web, scatenando la gioia dei napoletani. Ovviamente si tratta di fantamercato, ma chissà! Sognare non costa nulla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, beffa Osimhen: una big italiana è piombata su di lui

Contro il Genoa ritornano Ospina e Allan. Non convocato Llorente

Nel match di domani sera, alle 19:30, contro il Genoa tornerà tra i pali David Ospina. Anche Allan ritorna in gruppo. Non sono stati convocati Malcuit e Llorente.