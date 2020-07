Calciomercato Napoli, derby di Manchester per un gioiello

Un mercato sempre più interessante quello di Serie A, dove le principali big del nostro campionato non hanno intenzione di risparmiarsi per acquistare nuovi innesti. Occhio però anche alla situazione uscite, con un Napoli in particolare intenzionato a blindare qualche pupillo.

Ultime Napoli: City e United battagliano per Koulibaly

Il Napoli ha bisogno di certezze, a Rino Gattuso sembra ormai aver delineato le proprie gerarchie. Al centro della difesa c’è Koulibaly, il quale dopo qualche difficoltà iniziale, è riuscito in queste ultime gare a ritornare su ottimi livelli a cui ci aveva abituato. Il senegalese continua ad essere sondato da tantissimi top club, ed in particolare in Premier League: stando a quanto riportato dal The Indipendent, pare che in corso ci sia un vero e proprio duello tra Manchester City e Manchester United. Un derby quindi, che potrebbe portare ad offerte molto alte e ad una possibile asta.

Cessione Koulibaly? ADL non abbassa le pretese

Il futuro di Koulibaly continua ad essere molto incerto, e stando alle ultime indiscrezioni dall’Inghilterra, non sarebbe affatto da escludere una sua partenza a fine stagione. De Laurentiis però ha dimostrato di voler fare di tutto pur di blindarlo: la richiesta è sempre di 100 milioni di euro, difficilmente si abbasserà.

