Dall’avvento di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, Lorenzo Insigne si è ripreso la leadership dello spogliatoio ed è tornato nelle idee di calciomercato dei top club europei.

Calciomercato Napoli, l’agente di Insigne lancia la bomba

Lasciato Mino Raiola, Lorenzo Insigne si è affidato a Vincenzo Pisacane. L’agente è intervenuto a Telecapri Onda Azzurra: ha parlato del futuro e della nuova veste del capitano del Napoli in campo.

“Insigne è un ragazzo eccezionale. Da quando l’ho conosciuto, ho scoperto un napoletano legatissimo alla propria città. Quando ha vinto la Coppa Italia, eravamo insieme in auto al ritorno a Napoli e lui esultava soprattutto perché vedeva i suoi concittadini felici. Era entusiasta nel vedere i tifosi contenti, anche perché responsabilizzato in quanto capitano e napoletano”.

Gattuso? “Insieme possono fare cose importanti per il Napoli ma già le stanno facendo. Hanno un rapporto molto forte anche se il tecnico ha empatizzato con tutti. Lorenzo non è mai uscito dal progetto Napoli”.

L’agente di Insigne sul futuro

Ancelotti? “Meglio pensare al futuro, inutile avere rimpianti. Di certo sono stati commessi errori e diversi giocatori hanno reso meno del loro valore”.

Insigne può restare a vita a Napoli? “Nel calcio di oggi non si può mai dire, ma lui è legato all’azzurro. Dipende anche da De Laurentiis? Lorenzo l’ha detto in una intervista, ma nel senso che i matrimoni si fanno sempre in due, come tra marito e moglie”.

