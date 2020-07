Calciomercato Napoli, porta in faccia per il campione

Questa mattina per gli azzurri il risveglio non è stato perfetto: uno degli obiettivi per la prossima stagione infatti è stato tolto dal mercato dall’amministratore delegato del club.

Carnevali: “Boga? Piace agli azzurri, ma è incedibile”

In un’intervista al Corriere dello Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha tolto uno dei suoi pezzi pregiati dal mercato. “Boga? Ce l’hanno chiesto, in Italia e fuori“, afferma il dirigente degli emiliani, “ho risposto che per la prossima stagione rimarrà al Sassuolo. Con De Laurentiis il rapporto è eccellente. Sono interessati ma non abbiamo mai parlato di soldi. Quanto vale? Il problema nemmeno me lo pongo, è incedibile, lo dichiaro ufficialmente“. Destino che azzurri e neroverdi non trovino un punto d’incontro sul mercato: in molti ricorderanno i tanti affari imbastiti e sfumati. Il caso di Politano nel gennaio 2018, è stato emblematico.

Ma al Mapei giocano tanti altri campioni: “Berardi? Spero non riparta la telenovela, tanto non va via. Per avere Caputo abbiamo battuto la concorrenza di altre squadre. Locatelli? Ce l’ha chiesto qualche squadra importante“.

De Zerbi-Sassuolo, avanti tutta

Per qualche tempo si è temuto che l’attuale tecnico potesse andar via. Poi è arrivato l’accordo per il rinnovo. Carnevali spiega come ha fatto: “Tra noi c’è un rapporto speciale, ci conosciamo da anni e la pensiamo allo stesso modo. E’ tutto più semplice quando società e tecnico sono in sintonia. C’è la volontà di portare avanti un progetto condiviso. Lui sapeva benissimo la nostra volontà di proseguire insieme. Sa che questo percorso può dare altri importanti risultati ed è pure una questione di rapporti personali che ci sono“.