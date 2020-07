Calciomercato Milan: rossoneri pronti a spendere 75 milioni

Milan, i rossoneri pronti a spendere 75 milioni di euro a settembre. Come riportato da Sky Sport sarebbe già stato fissato il budget a disposizione di Rangnick per la rivoluzione rossonera.

Milan, a settembre 75 milioni da investre: le ultime

Dopo le indiscrezioni di mercato delle ultime ore e la scelta dei rossoneri di affidarsi a Ralf Rangnick, il club studia il piano sul mercato. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nei giorni scorsi il tedesco è stato informato del budget a disposizione per il mercato rossonero.

Il club di Elliot ha messo a disposizione, cessioni a parte, un bel gruzzoletto di 75 milioni di euro.

Milan, chi arriva?

Con quella cifra i rossoneri, al netto delle cessioni, dovranno portare a Milano di sicuro un terzino destro titolare ed un centrale oltre che una riserva a sinistra. A centrocampo servirà un incursore. Poi i rossoneri si concentreranno sulla prima punta. L’ipotesi più accreditata resta Jovic che da solo varrebbe metà budget. A questi, tuttavia, dovranno essere sommati gli incassi derivanti dalle cessioni come quella di Kessie in mazzo al campo, o quella di Suso che dovrebbe essere riscattato in Spagna dal Siviglia. Occhio sempre alla situazione di Donnarumma che in caso di addio potrebbe far raddoppiare il budget.