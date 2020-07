Calciomercato Milan, Rangnick potrebbe non essere allenatore: attesa furia Maldini

Ieri la notizia dell’arrivo di Ralf Rangnick è esplosa come una bomba: a Milanello si cerca la via dell’Europa League e Pioli continua il suo lavoro ma intanto si prepara la rivoluzione.

Milan, Rangnick potrebbe tenere Pioli

Tutto dipenderà da come terminerà la stagione: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, non è tutto perduto. Se Stefano Pioli dovesse riuscire davvero a portare l’Europa League a Milano l’anno prossimo, allora magari, al 1° anno, potrebbe avere un’altra chance. L’arrivo del Professore è cosa certa: ieri la notizia è stata anche comunicata ufficialmente a Maldini. D’altronde non è cosa nuova: spesso e volentieri il dirigente tedesco, da sempre uomo Red Bull, si è alternato tra scrivania e panchina, scegliendo a volte entrambe. Per il momento, è certo che sarà il direttore dell’area tecnica, mentre è probabile che vorrà avere l’ultima parola anche sull’area medica.

Lo staff di Rangnick

Ovviamente Paolo Maldini costituisce fonte d’imbarazzo per la proprietà e Gazidis. Gli verrà proposto un ruolo più istituzionale, da ambasciatore, alla Nedved: possibile che proprio per questa ragione, Maldini potrebbe uscirsene con qualche dichiarazione fragorosa da un momento all’altro. Proprio lui, infatti, fino a questo incarico al Milan aveva sempre rifiutato di stare nel mondo del calcio perché poco amante dei compiti di facciata, senza effettivo potere decisionale.

Per quanto riguarda il resto del team che accompagnerà Rangnick, sono usciti già 2 nomi. Ci saranno il tedesco Almstadt e il francese Moncada, attuale capo degli scout. Da verificare la posizone di Ricky Massara, attuale ds rossonero.