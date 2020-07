Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: si tratta su durata contratto e bonus

Il Milan pensa ad una rivoluzione in vista della prossima stagione, ma se da una parte ci saranno tanti cambiamenti – dettati anche dal possibile nuovo tecnico – dall’altra parte invece, i rossoneri si impegneranno per blindare qualche gioiello. Il primo della lista? Sicuramente Gigio Donnarumma.

Ultime Milan: atteso incontro con Raiola per Donnarumma, i temi da trattare

Donnarumma è senza dubbio uno degli emblemi di questo Milan, e l’aspetto più positivo da prendere in considerazione è certamente la sua maturazione: non solo a livello tecnico, dopo non ha mai peccato più di tanto, ma soprattutto dal punto di vista di leadership. Gigio si è preso il Diavolo, e vuole restarci a lungo, magari per inseguire il record appena stilato da Buffon. Le intenzioni sono quelle di permanenza, ma si dovrà trattare con minuzia la questione rinnovo: l’incontro con Raiola è previsto da qui a breve, e stando a quanto riportato da Tuttosport, si parlerà soprattutto di durata del contratto, e di tanti ricchi bonus.

Rinnovo Donnarumma: tra tempi prolungati e concorrenza

I rossoneri vogliono rinnovare con Donnarumma, ma c’è un ostacolo che proprio non si riesce a superare: il continuo prolungarsi dei tempi. Il famoso summit è ancora da fare, mentre Raiola intanto continua a ricevere avance da varie pretendenti. Il Milan deve sbrigarsi, e stavolta deve farlo sul serio.

