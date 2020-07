Calciomercato Juventus: le ultime sul colpo in attacco dalla Premier

Juventus, il nuovo attaccante arriva dalla Premier? Il club non è preoccupato ma l’ipotesi è concreta.

Juventus, per il mercato si guarda in Premier: ecco Jimenez

I Wolves non sono spaventati. Raul Jimenez è finito nel mirino di Juventus e Manchester United, ma i rumors sembrerebbero non essere un problema per l’allenatore del Wolverhampton Nuno Espirito Santo.

Il tecnico portoghese, che con l’attaccante condivide l’agente Jorge Mendes, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sheffield United ha parlato della situazione della sua punta:

“Non è un problema per noi, pensiamo alla prossima partita e non è il momento di guardare al mercato. Alla fine sono sicuro che Raul sia concentrato al 100% sulla partita. Sa quello che deve fare con i Wolves”.

Juventus, la situazione in attacco

I bianconeri cercano una punta in grado di affiancare Ronaldo in attacco. Complice la volontà della Juve di dire addio a Higuain a fine campionato, i bianconeri cercano una punta. Sfumato Icardi, obiettivo della scorsa estate, e con Werner al Chelsea, ora gli obiettivi di Paratici restano due.

Il primo è proprio Raul Jimenez, il secondo è Milik. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e sarà ceduto dal Napoli, ma trattate con De Laurentiis per la Juve non sarà di certo semplice.