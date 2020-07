Calciomercato Juventus: non solo Jorginho, un altro Blues nel mirino

La Juventus è a caccia di centrocampisti, e nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di Jorginho, pupillo di Sarri e obiettivo concreto dei bianconeri. L’ex Napoli però pare non sia l’unico Blues nel mirino bianconero.

Ultime Juventus: anche Kantè è un obiettivo

Jorginho piace tantissimo alla Juventus, ma non è il solo: stando a quanto riportato dalla stampa inglese infatti, pare che anche Kantè sia ritornato di moda in orbita bianconera. Il centrocampista francese è stato seguito per diverso tempo mesi fa, e chissà che stavolta non possa esserci un assalto vero e proprio. Ovviamente si tratta di un affare molto complicato, specie perchè la valutazione fatto su di lui è altissima. Kantè è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, e nonostante la stagione non eclatante, è comunque sondato da tantissime altre big. In particolare da Real Madrid e PSG, da sempre estimatrici, e che potrebbero lanciare una sfida proprio alla Vecchia Signora.

Kantè: ecco perchè può andare via

Kantè è una preda di mercato molto complicata, ma c’è un motivo per il quale può andare via dal Chelsea: post pandemia il francese era sfavorevole alla ripartenza, ed è per questo che il suo atteggiamento ha inclinato i rapporti con la squadra londinese. Ora è cedibile, può scattare un’asta.

