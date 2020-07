Calciomercato Juventus, si raffredda la pista Jimenez

La Juventus vorrebbe prendere un attaccante, vista soprattutto la situazione legata a Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino è arrivato al capolinea della sua avventura bianconera, la Vecchia Signora sta pensando a diversi nomi. Tra questi anche Raul Jimenez, punta messicana del Wolverhampton.

Mercato Juventus: Jimenez verso la permanenza ai Wolves

Jimenez è stata una delle sorprese della Premier League, autore di ben 24 gol in 48 partite, e protagonista assoluta con il club inglese. Il messicano ha subito attirato le attenzioni da parte di diverse estimatrici, tra cui anche la Juventus. La squadra bianconera ci ha pensato parecchio, ma nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni non esattamente positive. Il giocatore infatti, stando a quanto riportato da Fichajes.net, potrebbe restare ai Wolvers anche prossima stagione. Una beffa per la Vecchia Signora, che si troverà quindi costretta a virare su Milik.

Ultime Juve: sfuma Jimenez, tutto su Milik

I bianconeri hanno bisogno di un innesto per il reparto offensivo, e Jimenez non sarà di certo quel giocatore. Ecco che la Juventus cambierà obiettivo, o per meglio dire si rassegnerà ad un pallino ormai quasi datato: Milik. Il polacco è più di un’idea, ora diventa quasi imperativo prenderlo. L’ostacolo? Le richieste di ADL, disposto a fare lo sconto, ma solo ad Atletico e Tottenham.

