Calciomercato Juventus, Adama Traore: Paratici studia il colpo

Calciomercato Juventus, colpo Adama Traore: tutti pazzi dell’esterno ex Barcellona

Ha trovato una stagione straordinaria l’ex Barcellona e talento del Wolves. Adama Traore sarà al centro delle voci di calciomercato e, con le stesse, sarà protagonista la Juventus. Sì, perché tra le idee del CFO bianconero, ci sarebbe proprio finito il calciatore spagnolo. Il classe ’96 farebbe letteralmente impazzire Fabio Paratici, pronto a spingersi a far follie per il giocatore. Lo rivelano i colleghi di ESPN, lanciando la notizia che infiamma il mercato di Serie A.

Juventus, Adama Traore diventa un obiettivo: c’è un ostacolo però per arrivare allo spagnolo

La concorrenza per Adama Traore è enorme, considerando il suo valore e l’interesse del Barcellona, club nel quale è cresciuto e che vorrebbe riprenderselo. Il giovane è tra i calciatori più influenti dell’intera Premier League, dietro solo a De Bruyne per passaggi decisivi. Motivo per cui, lo stesso Traore, vorrà giocare in Champions League nella prossima stagione. Il Wolves non può garantirgli la sicurezza di esserci e infatti, se dovesse saltare il piazzamento proprio nella massima competizione europea per club, andrebbe via. E in Italia c’è proprio la Juventus, pronta ad affidargli un posto da titolare sulle proprie corsie. L’ostacolo è legato dall’incredibile valutazione economica, schizzata alle stelle nel corso di questa stagione.