Calciomercato Inter, tempo scaduto per Lautaro Martinez

È arrivato il fatidico 7 luglio: da domani non sarà più possibile portare via Lautaro Martinez senza il permesso dell’Inter. E ora, cosa succede?

Niente Barcellona per Lautaro

Che il futuro del bomber argentino stesse cambiando con l’avvento del covid-19 pareva chiaro fin dal primo momento: le voci da Barcellona riferivano di una difficoltà sempre più grande del club nel tenere i conti in ordine. Fino a quel momento, l’unico dubbio era se i blaugrana avrebbero o no pagato la clausola da 111 milioni di euro: ma visto il ricco contratto e la possibilità di giocare con Messi, tutti erano certi alla fine che Lautaro sarebbe andato al Barça. A cominciare dall’Inter, che ha passato gli ultimi mesi a cercare un sostituto. Oggi invece ci troviamo al 7 luglio: da domani la clausola non avrà più validità. Appare complicato che con una mossa a sorpresa Bartomeu decida di portare l’assalto decisivo.

L’Inter rinnova Lautaro, ma con calma

Non è un momento facile per l’attaccante: a testimonianza che le voci di mercato non lo rendono sereno, è arrivato anche l’errore dal dischetto contro il Bologna. E come riferisce la Gazzetta dello Sport, anche il rinnovo ora è un qualcosa su cui riflettere bene. Visto l’assalto dei catalani, Marotta gli aveva proposto un nuovo contratto al doppio dello stipendio attuale (2,5 milioni di euro che passerebbero quindi a 5, bonus esclusi). Una signora cifra, anche se resta il rischio che Lautaro ed il suo entourage siano ancora con la testa ai 10 milioni annui che offrono dalla Spagna…