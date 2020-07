Calciomercato Inter, Bartomeu su Lautaro Martinez: “Scadenza oggi della clausola, ma cambia poco”

E’ un giorno importante per quel che riguarda il calciomercato, perché per il talento dell’Inter, sarebbe arrivato il giorno del termine di scadenza per la clausola rescissoria. Il Barcellona non può più esercitare l’opzione, ma il club spagnolo non chiude alcuna porta a Lautaro Martinez. Al contrario, a parlare di tutto questo è addirittura il numero uno del club catalano, il patron Bartomeu. Secondo lo stesso uomo, clausola o meno, le cose non cambiano sul mercato.

Inter, le parole di Bartomeu su Lautaro Martinez e Messi

Ha parlato in prima persona il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu. Quelle che seguono, sono le sue parole, raccolte dalla redazione di Fantacalcio.it: “Lautaro Martinez? Non cambia molto la questione clausola. Sicuramente sarebbe meglio parlarne quando riaprirà il mercato e quando finirà la stagione. Scade oggi la clausola? E vorrà dire che scade oggi, niente di diverso. Il Barcellona non prefissa le operazioni di mercato che deve andare a fare. Siamo concentrati su campionato e Champions League al momento“.

E su Messi: “Ha un contratto fino al 2021 e vogliamo rinnovarlo. E’ il miglior calciatore della storia e vogliamo tenerlo qui. Io non ho dubbi non ho dubbi che terminerà la carriera nel Barcellona”.