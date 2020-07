Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno scelto il preferito per l’attacco

Un calciomercato in continuo movimento quello di Serie A, dove le principali squadre stanno cercando di portare avanti operazioni importanti in vista della prossima stagione. In particolare c’è l’Inter, che in questi ultimi giorni si sta concentrando parecchio sull’acquisto di una punta. L’addio di Lautaro sembra imminente, c’è un preferito da Conte e dirigenza.

Mercato Inter: non si molla Giroud

In questi ultimi mesi si è parlato tantissimo di Inter, e si è parlato tantissimo di un nuovo centravanti in arrivo. Sul taccuino ci sono stati e ci sono tuttora tanti nomi interessanti, ma a quanto pare i nerazzurri non hanno smesso di inseguire la pista Giroud. L’attaccante francese è un vecchio pallino già da gennaio, e stando a quanto riportato da Tuttosport, sembra essere ancora il preferito per il reparto offensivo. Conte e dirigenza hanno scelto: si punterà sul Campione del Mondo.

Ultime Inter: il punto sugli obiettivi in attacco

Giroud è soltanto uno dei nomi trapelati ed accostati all’Inter. I nerazzurri hanno infatti preso in considerazione vari profili, come ad esempio Dzeko e Aubameyang. Situazione complicata per il bosniaco, il quale potrebbe e dovrebbe rinnovare molto presto con la Roma, magari anche con un futuro ruolo in dirigenza. Ancora più fredda la pista che porta al gabonese: l’Arsenal è stato chiaro, non è sul mercato.

