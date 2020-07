La difesa dell’Inter ha iniziato a scrocchiolare nelle ultime settimane: contro il Bologna è arrivata una rovinosa sconfitta che ha eliminato le ultime, residue, speranze, di rincorrere la Juventus. E’ per questo che Antonio Conte ha chiesto sforzi in fase di calciomercato al presidente dell’Inter, Steven Zhang.

Calciomercato Inter, Emerson sempre più vicino

Pochi giorni fa l’Inter ha ufficializzato il primo colpo per la prossima stagione: Achraf Hakimi. Il marocchino, però, non basta ad Antonio Conte che cerca anche un collega dell’ex Real Madrid e Borussia Dortmund, ma sulla fascia opposta. Per l’out mancino si pensa costantemente ad Emerson Palmieri, difensore del Chelsea e della Nazionale Italiana, in uscita dai Blues. Stando a Sportmediaset, i nerazzurri sono vicini a trovare un accordo con il Chelsea. Dopo i primi contatti tra i due club, ecco l’accelerata probabilmente decisiva con l’offerta da 20 milioni di euro più altri 5 di bonus.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Marotta ha le idee chiare: vuole Emerson

Convincere Emerson a tornare in Serie A non è particolarmente difficile, soprattutto se a cercarlo sono l’Inter e Marotta. Proprio il direttore generale dei nerazzurri si è portato avanti nella trattativa e offerto all’esterno italo-brasiliano un contratto di cinque anni da circa 4 milioni di euro netti a stagione, grazie al Decreto Crescita.

Potrebbero interessarti anche

Lazio, altra batosta: sconfitta a Lecce e addio Scudetto

Calciomercato Milan, Maldini annuncia il suo futuro