Calciomercato Inter: derby per Skriniar, ma occhio a Koulibaly

L’Inter potrebbe perdere Milan Skirinar nel corso del prossimo calciomercato. Sul difensore slovacco, che nella difesa a tre di Conte non ha convinto a pieno, ci sarebbe un vero e proprio derby di mercato.

Inter: Skriniar via, ma c’è anche Koulibaly tra gli obiettivi

Negli ultimi giorni in Inghilterra si continua a parlare del futuro del difensore dell’Inter Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da The Indipendent l’ex Sampdoria sarebbe al centro di un derby tra Manchester City e United.

La notizia trova riscontro anche sulle pagine del The Sun: il giornale inglese scrive che i Red Devils sarebbero molto interessati al centrale dell’Inter. Ma c’è di più, a settembre gli inglesi proveranno a bussare alla porta dell’Inter per lo slovacco se non riusciranno ad arrivare a Kalidou Koulibaly.

Intrigo di mercato con il Napoli

Dunque, a “salvare” i nerazzurri potrebbe essere il Napoli che avrebbe già deciso di rinunciare al senegalese.

Ole Gunnar Solskjaer deve trovare un compagno di reparto per Harry Maguire. Ma, sottolinea il quotidiano inglese, non sarà semplice superare il pressing di Pep Guardiola

E il City starebbe pensando anche a Koulibaly. Insomma le offerte per il giocatore dell’Inter dipendono anche da quello che succederà a Napoli. Unico neo la mancata partecipazione alle coppe dei Citizens.