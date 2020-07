Intervistato da ‘TuttoMercatoWeb‘ il procuratore del difensore ha parlato del futuro del suo assistito che piace a molti club.

L’ag. di Pezzella: “La sua priorità rimane la Fiorentina“

L’obiettivo principale dei viola è quello di aggiudicarsi una salvezza anticipata. L’agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno, ha parlato del capitano dei viola e del suo futuro: “In questo momento German sta pensando solo al bene della Fiorentina. Non intende farsi condizionare da voci di mercato. Voci che lo vogliono vicino al Napoli? Confermo di non aver avuto contatti con la società partenopea in questo periodo, non riesco a capire da dove possano uscire certe notizie. Valencia? La squadra spagnola è interessata al mio assistito. Ci sentiamo costantemente, sono intenzionati ad avere Pezzella in squadra“.

Il calciatore ha ammiratori anche in Premier League: “Sì, è vero. Alcuni top club inglesi hanno messo gli occhi su di lui, ma non posso fare nomi al momento. E’ giusto che si concentri sul campo e che la squadra possa conquistare la salvezza. Anche perché è stato lo stesso German a dirmi che non sta pensando ad altro se non a fare bene con la maglia viola“.

Contro il Cagliari ritorna Vlahovic

Scontati i due turni di squalifica, Dusan Vlahovic è pronto a tornare dal primo minuto e lo farà nel match di domani sera alle 19:30 contro il Cagliari. A supportarlo in attacco ci sarà Federico Chiesa. Probabile panchina per Franck Ribery che non ha ancora, del tutto, smaltito l’infortunio patito contro il Parma.