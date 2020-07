Calciomercato Brescia, Balotelli vicinissimo ad una nuova squadra

Futuro in bilico per Mario Balotelli, il quale non sta di certo vivendo un momento idilliaco. Al di là delle prestazioni al di sotto delle aspettative, SuperMario sarebbe ormai ad un passo dall’addio al Brescia. Rapporti ormai inclinati con la società di Cellino, ed una nuova esperienza all’orizzonte, stavolta clamorosa.

Ultime Brescia: Balotelli fuori dall’Europa, va negli Emirati?

Il Brescia ha fatto fuori Balotelli, o per meglio dire l’attaccante si è fatto fuori da solo. Problemi comportamentali ancora una volta, e professionalità che anche stavolta è venuta un po a mancare. Il centravanti con ogni probabilità dirà addio all’Italia, con una nuova squadra che sembra essere pronta ad investire su di lui. Stavolta però fuori dall’Europa, e udite udite, negli Emirati Arabi: stando a quanto riportato da Ok Diario infatti, pare che Balotelli sia vicinissimo alla firma con l’Al Sharjah. Destinazione impensabile, e che darebbe a Mario forse l’ultima occasione in carriera, seppur non nel calcio che conta.

Balotelli: sfumata la pista Boca?

Balotelli è a caccia di una nuova avventura, la Serie A verrà abbandonata, forse stavolta per sempre. Per l’attaccante si parla di Emirati, ma negli scorsi giorni era spuntata fuori anche un’altra ipotesi decisamente interessante. Parliamo del Boca Juniors, club che da sempre intriga parecchi giocatori. Che sia sfumata la pista?

