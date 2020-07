Bundesliga, si ritira la leggenda Claudio Pizarro (UFFICIALE)

A 42 anni il calciatore peruviano dice ‘basta’. Appende gli scarpini al chiodo dopo aver aiutato la squadra a salvarsi in campionato.

Si ritira Claudio Pizarro, con il Bayern ha vinto la Champions

Claudio Pizarro lascia definitivamente il calcio. Nella scorsa stagione aveva già annunciato che si sarebbe ritirato nel 2020 con la maglia del Werder Brema. Ha fatto molto di più. Infatti ha aiutato (anche con i suoi gol) a salvare la squadra nelle ultime giornate di campionato. Nella sua lunga carriera da calciatore ha totalizzato 695 gare e ha realizzato 281 gol. La sua carriera si è divisa tra Germania ed Inghilterra. Tra il 1999-2001, 2008-2012, 2015-2017 e 2018-2020 ha vestito la maglia biancoverde del Werder Brema, diventando un simbolo ed icona per i suoi tifosi. Tra il 2001-2007 e 2012-2015 ha indossato quella del Bayern Monaco.

Proprio con la maglia dei bavaresi ha conquistato la Champions League, battendo in finale il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp. Nello stesso anno vinse il Mondiale per Club e la Supercoppa Uefa. Il Colonia è stata l’altra squadra dove ha militato in Bundesliga. In Premier League, per un anno, ha vestito la casacca dei ‘blues‘ del Chelsea di Roman Abramovich.

I saluti sui propri social: “Grazie ragazzi“

Sui suoi profili social ufficiali ha voluto ringraziare i suoi tifosi e tutti quelli che lo hanno sempre sostenuto: “Grazie ragazzi. Grazie Werder Brema. Mai Serie B“.