Ultime Juventus, il punto sugli infortuni di Chiellini e Alex Sandro

La Juventus si prepara al rush finale in campionato, e Maurizio Sarri, in un momento così delicato, spera di avere la rosa al completo. Gli infortuni importanti non sono di certo mancati in questa stagione, ma nelle ultime ore sono arrivate notizie finalmente confortanti.

Ultime Juventus: Chiellini e Sandro in gruppo, ottimi segnali di ripresa

I ripetuti infortuni hanno condizionato non poco la stagione della Juventus, la quale è stata costretta a rinunciare fin dalle prime giornate al suo capitano Giorgio Chiellini. L’assenza del centrale ha pesato parecchio, così come quelle sulle fasce: gli acciacchi fisici di Danilo, Alex Sandro e De Sciglio hanno costretto Sarri a delle scelte talvolta discutibili. Proprio su Sandro e Chiellini però ci sono delle ottime notizie: nel corso di questa giornata infatti, i due giocatori bianconeri hanno svolto la completa seduta di allenamento insieme alla squadra. Buoni segnali fisici, con la Juventus che potrebbe quindi averli a disposizioni già dalla prossima. Questo quanto riportato da cm.it.

Chiellini e Sandro: convocazione per il Milan?

Sarri potrà avere a disposizione sia Chiellini che Alex Sandro per la delicata sfida contro il Milan, e proprio i due giocatori dovrebbero essere regolarmente convocati. Ottimi rientri in vista della fase finale della corsa Scudetto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuova idea dalla Premier per la corsia destra