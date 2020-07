Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi lunedì 6 luglio

Oggi tutto il calcio in tv, tutte le gare di domenica 5 luglio

Lunedì 6 luglio

19.30 Levante-Real Sociedad (Liga) – DAZN e DAZN1

20.30 Heidenheim-Werder Brema (Ritorno playout Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

21.00 Tottenham-Everton (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

22.00 Siviglia-Eibar (Liga) – DAZN

Sportitalia

06:00 – Sportitalia News

06:30 – Sportitalia News

07:00 – Calciomercato Live Week end

08:30 – Sportitalia News

09:00 – Teleshopping

09:30 – Sportitalia News

10:00 – Teleshopping

11:00 – Calciomercato Live Week end

12:30 – Teleshopping

13:00 – Sportitalia News

14:00 – B-lab Live

15:00 – Teleshopping

15:30 – Sportitalia News

16:00 – Teleshopping

16:30 – Sportitalia News

16:45 – Teleshopping

17:00 – Calcio Today

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Raisport

06:00 – Ciclismo: Tour de France 2014 Nibali a Sheffield (06-7-2014)

06:25 – Memory: Nereo Rocco

07:30 – Memory Ercole Baldini

08:30 – Ciclismo: Tour de France 2012 Froome a la Planche des belles Filles con Wiggins in giallo (7-7-2012)

09:15 – Calcio : Campionato Italiano Serie C Play off 2 Turno: Potenza-Catanzaro

11:20 – Ciclismo: Tour de France 2013 Froome sul Mont Ventoux (14-7-2013)

12:10 – Ciclismo: Tour de France 2014 Nibali a Sheffield (06-7-2014)

12:50 – Perle di Sport Calcio C. Campioni 77/78, Finale: Liverpool-Bruges

13:25 – Perle di Sport: Formula 1 Gp Belgio 1978

14:15 – Calcio: Italia-Argentina seconda fase del Mondiale 1982

16:00 – Novantesimo Minuto

16:45 – 90° Sera

17:40 – La Domenica Sportiva

19:20 – TG Sport Speciale: Un Siciliano a Parigi Film Tour de France 2014

20:20 – Ciclismo Tour de France 2015: 19′ Tappa, Saint Jeanne de Maurienne – Le Toussuire, Nibali a Le Toussuire

22:35 – Calcio Mondiali ITALIA – Brasile (3 – 2) Mondiali 1982

00:15 – Novantesimo Minuto

01:00 – 90° Sera

01:55 – Calcio Nations League 2018: ITALIA – Polonia

03:55 – Calcio Nations League 2018: Portogallo – ITALIA

05:30 – Ciclismo Tour de France 2015: Nibali a Le Toussuire