Pescara, esonerato Legrottaglie: squadra a Bruno Nobili (UFFICIALE)

Dopo l’ultimo ko subito in trasferta, la società abruzzese ha sollevato dall’incarico l’ex calciatore della Juventus e del Catania.

Fatale la sconfitta contro la Cremonese

Dalla ripresa del campionato il Pescara ha collezionato 4 punti in 4 partite. Bottino magro per il club che ha esonerato Nicola Legrottaglie. La sconfitta di venerdì sera contro la Cremonese non è andata giù a Daniele Sebastiani, presidente dei ‘delfini‘.

Questo il comunicato ufficiale della squadra sul proprio sito: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Nicola Legrottaglie. Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. La squadra è stata affidata, temporaneamente, al mister Bruno Nobili che dirigerà la sessione di allenamento odierna“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi lunedì 6 luglio

Chi al posto dell’ex difensore? Ecco i possibili nomi

La squadra biancoceleste non aveva iniziato, per niente male, il campionato cadetto. Tra le prime otto per un posto ai play-off ad una posizione in classifica preoccupante, con il serio rischio di disputare i play-out. Per questo la dirigenza ha pensato bene di dare una scossa alla squadra. Bruno Nobili è stato chiamato, per il momento, a gestire la prima squadra. Non è detto che possa rimanere fino alla fine della stagione. I nomi per il dopo-Legrottaglie sono due: quello di Luciano Zauri (per lui sarebbe un ritorno) e di Andrea Sottil.