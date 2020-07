Oroscopo di oggi 6 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 6 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La prossima settimana dovrai chiarire sul lavoro alcune questioni economiche. Il lavoro vi porta tanto nervosismo ma dovete cercare di non riversarlo nel rapporto di coppia. Solo nel fine settimana la situazione migliorerà.

Toro. La settimana non inizia nel migliore dei modi, potrebbero esserci discussioni sul lavoro. Cercate di usare più prudenza nei rapporti, soprattutto se ci sono già stati dei contrasti. Martedì e mercoledì potreste litigare con qualcuno che sta avendo un atteggiamento troppo superficiale.

Gemelli. Venere nel segno vi sprona a godere delle emozioni e dell’amore. Potrebbe nascere qualcosa di importante con una persona conosciuta da poco. Il lavoro non va a gonfie vele e a metà settimana potrebbe nascere un po’ di nervosismo ma i progetti appena avviati regaleranno belle soddisfazioni.

Cancro. La coppia è armoniosa ma lavoro e soldi, con i relativi problemi. Sarà, nel complesso, una settimana molto felice, con giovedì e venerdì che toccheranno il picco della felicità. Solo domenica sarà più particolare e dovete stare attenti ad evitare inutili discussioni.

Leone. Ci sono dei cambiamenti che da domani inizierete ad affrontare: soprattutto sul lavoro. In amore fate molta attenzione a lunedì e martedì, perché sarai piuttosto agitati. Entro luglio dovrete prendere una decisione importante che riguarda la famiglia.

Vergine. La prossima settimana potrebbero nascere delle polemiche dovute al fatto che non vi sentite apprezzati come vorreste. Giovedì e venerdì sono due giorni che ti chiederanno molta cautela in amore.

Oroscopo di oggi: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non sarà una settimana memorabile. Il lavoro richiede ancora pazienza: gestite con cura i soldi, sono giorni molto particolari. In amore potreste avere più fortuna soprattutto da martedì in poi. Non siate troppo diffidente se state cominciando una nuova storia: abbiate fiducia!

Scorpione. Sul fronte lavorativo dovrete fare una scelta importante: la ruota comincerà a girare a vostro favore. Giovedì e venerdì saranno giornate fortune per quanto riguarda l’amore. Sono previsti nuovi, intriganti incontri.

Sagittario. Per la settimana dovrai avere ancora molta pazienza, sia sul lavoro che in famiglia, perché non tutto è risolto. In amore dovreste ritrovare più fiducia. Giornate fortunate per chi sta pensando di avere un figlio.

Capricorno. Il lavoro può portare a cambiamenti importanti. In amore dovreste lasciare andare il passato e non rivangare vecchi contrasti. Sabato e domenica saranno due giornate interessanti dal punto di vista sentimentale.

Acquario. Dovrete decidere se il lavoro che avete attualmente fa parte dei vostri progetti o meno. L’amore vi mette di fronte a unbivio: mettere in discussione la vostra relazione e cercare altrove oppure ricominciare da capo con il partner. Martedì sarai pieno di energia.

Pesci. In amore dovreste lasciare andare il passato una volta per tutte: occhio a chi non vi capisce. Nei prossimi giorni si sbloccherà una situazione sospesa dall’anno scorso. Non chiudete una collaborazione di lavoro che vi sembra senza prospettive, perché molto presto la situazione ti sorprenderà.

L’oroscopo delle squadre di Serie A: il Milan

Il Milan è Sagittario e deve stare attento a cosa succederà la prossima settimana. La vittoria con la Lazio ha portato grandi soddisfazioni ma a breve arriva la Juventus e bisogna stare molto attenti.