Alle quattro del mattino il difensore della Roma è stato svegliato dai carabinieri, fortuna che il calciatore non ha a che fare con l’indagine…

Bruno Peres svegliato…dai carabinieri

A poche ore dalla sconfitta in campionato contro il Napoli, il difensore brasiliano Bruno Peres ha avuto un difficile risveglio. Infatti, poco dopo le quattro del mattino, ha subito la visita dei carabinieri che si sono presentati all’ingresso della sua abitazione (valutazione intorno ai 3 milioni di euro) in ‘Via Copenaghen’. Motivo? Sigillare la struttura, dove vive il terzino ex Torino, che è stata posta sotto sequestro.

Fortunatamente Peres non c’entra nulla con questa indagine, anzi è solo una vittima. L’attico in cui vive il calciatore (che non è il proprietario, ma un semplice affittuario) in Zona Eur è stato sequestrato appunto dai carabinieri. Questa operazione ha portato all’arresto di 28 persone con l’accusa di associazione a delinquere, con truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, emissione di fatture ed altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, Zaniolo si riprende i giallorossi. L’agente: Era felicissimo, ecco cosa ha fatto

Il brasiliano, per conferma, ha chiamato il 112

Con la paura che potesse trattarsi di una truffa o dei ladri che volevano entrare in azione, il calciatore ha chiamato il 112 perché non credeva al racconto delle forze dell’ordine. Una volta rassicurato ha aperto le porte della sua abitazione (che è stata casa anche dell’ex giallorosso Kostas Manolas).