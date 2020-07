News Milan, è fatta per l’arrivo del nuovo allenatore

La prossima stagione il Milan avrà un nuovo manager che fungerà anche da direttore tecnico della società. Nuovo ruolo per Maldini?

Milan, Rangnick sarà il futuro tecnico

Sembra oramai tutto fatto: Ralf Rangnick sarà il nuovo allenatore del Milan. Lo riporta ‘Sky Sport‘. E’ notizia di pochi minuti fa. Inoltre il tedesco non si occuperò solo di gestire la squadra, ma dovrà ricoprire anche il ruolo di direttore tecnico (attualmente impiegato da Paolo Maldini fino al 2022) e di supervisore del settore medico. All’ex capitano e stella rossonera, la società sta pensando di affidare un nuovo compito: quello di rappresentare il club come ambasciatore del Milan nel mondo.

Molto probabile il suo rifiuto a questa proposta, visto che tempo fa dichiarò: “E’ un ruolo che non ricoprirò mai“. Anni fa anche la Federcalcio gli propose questo compito, gentilmente rifiutato e offerta rispedita al mittente. Tornando a Rangnick, sembra quasi certo l’addio a fine stagione di Stefano Pioli che nelle ultime partite sta risollevando la squadra (10 punti nelle ultime 4 partite) a suon di buone prestazioni.

Sarà l’ultimo ‘Milan-Juventus’ dell’ex Inter

Quello di domani sera, sarà l’ultimo ‘Milan-Juventus‘ da allenatore dei ‘diavoli‘ per Pioli. Quest’ultimo ha una clausola nel contratto che prevede il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League, ma questo non accadrà e la dirigenza ha già programmato il futuro.