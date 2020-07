News Hellas Verona, infortunio per l’attaccante degli scaligeri

Si è infortunato durante il match di ieri pomeriggio tra il Brescia e il suo Hellas, brutte notizie per il tecnico veronese.

Verona: infortunio per Fabio Borini, le condizioni

Poco dopo la metà del primo tempo l’attaccante dell’Hellas Verona, Fabio Borini, è uscito dal campo per infortunio. Al suo posto è entrato il centrocampista Valerio Verre. La partita è andata male per gli uomini di Ivan Juric che hanno perso, in trasferta, per 2-0. Per l’ex Milan si tratta di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Non è il primo infortunio della stagione, visto che si è dovuto fermare anche alla metà di novembre per un problema alla coscia.

La società fa sapere che le condizioni sono da valutare, molto probabile la sua assenza nel match che vedrà il Verona affrontare l’Inter, anch’essa reduce da una sconfitta in casa contro il Bologna.

Infortunio Badu, il club rassicura i tifosi

Anche Emmanuel Badu ha dovuto lasciare il campo nella partita di ieri. Al 66′ del secondo tempo il nazionale ghanese ha accusato giramenti di testa. Questo il comunicato del club sul proprio sito: “«La TAC e gli accertamenti cui è stato sottoposto ieri sera, domenica 5 giugno, Emmanuel Badu, che al momento della sostituzione nel corso di Brescia-Hellas Verona aveva lamentato capogiri in seguito ad un fortuito scontro di gioco aereo, hanno dato esiti tutti negativi. Badu ora sta bene ed è asintomatico. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore».