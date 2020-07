Gattuso dopo Napoli-Roma: “Dobbiamo migliorare in mentalità. Insigne? A volte mi guarda male”

Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfono Sky dopo la vittoria contro la Roma. Queste le sue parole:

Gattuso dopo Napoli-Roma

“C’è il segreto della cura Gattuso? Alleno giocatori forti, bisogna ricordarglielo alle volte. Il prossimo anno molti giocatori faranno parte della rosa, dobbiamo avere una mentalità vincente e pensare al collettivo. Rapporto con Insigne? Lorenzo deve provare a saltare l’uomo, se le game lo aiutano può fare sempre la differenza. A volte mi guarda male, è un ragazzo molto intelligente e che quando si parla di calcio arriva subito alle cose. Questa squadra dove può migliorare? Giudizio su Lozano? Deve giocare a campo aperto, ha una velocità incredibile e lo sto vedendo più sveglio e attivo. Deve lavorare, alle volte preferisce la palla lunga e in questo momento è difficile. Questa squadra deve migliorare in mentalità, se vai a vedere in questi anni ha sempre peccato nel salto di qualità. A livello qualitativo è forte, ma si deve pensare a migliorare giorno dopo giorno. Ci sono dei giocatori con una buona mentalità? I giocatori devono fare quello che fa Insigne, dare una mano anche in difficoltà. Rosa equilibrata? Sono giocatori funzionali, secondo me ci sono giocatori molto interessanti ed importanti anche se entrano dalla panchina. Siamo una delle squadre con la rosa migliore. Ritorno in Champions contro il Barcellona? Non so nemmeno se ci arrivo, ora penso alle prossime partite che abbiamo. Ci penserò tra due settimane, ora non voglio regalare partite agli avversari.