Fonseca dopo Napoli-Roma: “Ho visto tante cose positive, sono fiducioso”

Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole:

Fonseca dopo Napoli-Roma

“Oggi sono più contento e fiducioso rispetto al dopo partita contro l’Udinese. Ci sono cose positive rispetto alle ultime due sconfitte. Non mi piacciono gli alibi, oggi penso che abbiamo fatto una partita diversa. Devo essere il primo a mantenere l’equilibrio, dobbiamo lavorare per migliorare. Zaniolo è pronto? Non aveva più di 30 minuti nelle game oggi, presto però sarà pronto. Difesa a 3? Stavamo lavorando da un po di tempo su questo sistema di gioco, continuando così secondo me vinceremo tante partite. Giocare così non significa giocare difensivamente, penso che questo sistema possa essere riproposto in futuro. Come proseguire in futuro? Abbiamo fatto bene, quindi penso che per ora non sia importante cambiare parecchio. Problema alla Roma? Oggi abbiamo concesso poco, abbiamo anche provato a sfruttare l’attacco del Napoli per ripartire”