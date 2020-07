Milan, maxi scambio con la Fiorentina: arriva un grande talento

Il Milan è a lavoro per la prossima stagione. Il club rossonero di Serie A ha messo nel mirino diversi profili per allestire la migliore squadra da affidare poi nelle mani di Ralf Rangnick (prossimo allenatore del Milan salvo sorprese). Tra i vari obiettivi, c’è quello di rinforzare il reparto difensivo e i rossoneri vorrebbero chiudere il colpo Milenkovic della Fiorentina.

Milan, Milenkovic l’obiettivo per la difesa: scambio con i viola

Il giovane difensore classe 1997 serbo ha un contratto in scadenza 2022 che non sarà rinnovato. Per questo il Milan si è fiondato sul calciatore. Nikola Milenkovic è uno dei difensori miglior in circolazione in Serie A e infatti anche altri club hanno messo gli occhi su di lui, come il Napoli ma anche all’estero l’Atletico Madrid. La valutazione del presidente Commisso è di circa 35 milioni di euro per il calciatore. Al momento nessun club ha pensato di formulare l’offerta e il Milan prova ad anticipare la concorrenza con un maxi scambio.

Milan, maxi scambio con la Fiorentina: Paquetà nell’affare Milenkovic

Come riportato dall’edizione odierna de La Nazione, i rossoneri vorrebbero chiudere il colpo nelle prossime settimane. Per Milekovic il Milan sarebbe disposto ad offrire Paquetà. Il calciatore brasiliano piace ed è seguito da diversi mesi dalla dirigenza viola. L’affare potrebbe chiudersi con uno scambio secco o un leggero conguaglio economico a favore dei viola.