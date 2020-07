Milan-Juventus, probabili formazioni: Sarri costretto a due scelte

Milan-Juventus, le probabili formazioni del match: chi schierano Sarri e Pioli

Non è neanche finita la 30a giornata, è già tempo di pensare alla prossima. Il week-end viene lasciato alle spalle da Inter e Lazio, che hanno fatto male rispettivamente contro Bologna e Milan, entrambe in casa. E’ proprio la Juventus capolista che può allungare ancora di più il proprio passo verso il nono scudetto consecutivo. Nella giornata di domani, infatti, scenderà in campo dopo la Lazio, ospite al Via del Mare di Lecce. Restando sul match di San Siro, c’è da sottolineare la nota positiva che lascia l’ultimo risultato ottenuto dai rossoneri, con Stefano Pioli però che assieme ai suoi, aveva già mostrato buone prestazioni, nonostante i risultati negativi come la sconfitta clamorosa a Ferrara, contro la SPAL. Ripartirà dalle certezze, così come farà Sarri. Ma ecco, per il tecnico di Figline ci saranno due scelte obbligate: in difesa e in attacco.

Milan-Juventus, le probabili formazioni di Sarri e Pioli: out De Ligt e Dybala, il Milan ritrova Calhanoglu

Non dovrebbero esserci problemi per Stefano Pioli che ritrova Calhanoglu dopo lo spavento contro la Lazio. Non è lo stesso per Samu Castillejo, costretto a dare ancora for-fait. Di seguito, la possibile formazione rossonera.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Sarri davanti ritroverà Higuain dal 1′, tra i pali torna Szczesny. Dybala e De Ligt squalificati, in difesa torna Rugani. Poche chance, ma il ballottaggio ci sarà con il rientrante Giorgio Chiellini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.