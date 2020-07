Lazio, duro infortunio al ginocchio per il talento: tempi di recupero

Giorni da dimenticare quelli della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è uscita sconfitta dalla partita contro il Milan in casa con un netto 0-3. Non sono finite qui però le brutte notizie, dato che durante la partita sono dovuti uscire per infortunio in pochi minuti sia Correa che Milinkovic Savic. Le loro condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

Lazio, infortunio per Correa: i tempi di recupero

Partendo da Correa, non arrivano notizia assolutamente positive. La Lazio perde il proprio talento argentino per almeno 2-3 settimane e potrebbe quasi perdere tutte le restanti partite del campionato italiano. Mancano 8 giornate al termine e Correa dovrebbe stare fuori per le prossime 4-6 partite. Bisognerà capire come risponderà il ginocchio infortunato nei giorni scorsi. Come riportato da Sky Sport, Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale. Dunque Inzaghi non potrà contare su di lui per le prossime settimane e tornerà ad affidarsi alla coppia Caicedo-Immobile.

Anche Milinkovic Savic out, le condizioni del calciatore della Lazio

Le buone notizie però arrivano per Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore serbo, finito nel mirino dei grandi club, è uscito dal campo alla mezz’ora inoltrata di Lazio-Milan per un problema alla caviglia. Per lui però gli esami non hanno evidenziato lesioni, dunque il calciatore potrebbe già essere a disposizione per la prossima partita contro il Lecce.