Juventus e calcio italiano in lutto, è morto Giuseppe Rizza: aveva solo 33 anni

Juventus in lutto: è morto Giuseppe Rizza, il calciatore aveva solo 33 anni

Non ce l’ha fatta il povero Giuseppe Rizza, ex calciatore della Juventus si è spento alla giovane età di 33 anni. Era finito in coma, ricoverato a Catania presso l’ospedale Cannizzaro, per un aneurisma cerebrale. Il ragazzo purtroppo non è riuscito a vincere la sua sfida contro la vita, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. La scorsa notte, come si apprende dalle notizie che arrivano nel corso di questa mattina, la sua situazione fisica è peggiorata ed è arrivato il decesso. Il capitano della Juventus ha lasciato un messaggio, salutando il proprio ex compagno di squadra: “Ciao Peppino”, scrive Giorgio Chiellini.

Juventus, si è spento Giuseppe Rizza: lutto nel mondo del calcio, ci ha lasciato troppo presto

E’ stato alla Juventus in primavera, nella stessa squadra di Sebastian Giovinco e Claudio Marchisio. Adesso giocata in Prima Categoria, in Sicilia, con a Rinascita Netina. Aveva mosso i primi passi con i colori bianconeri addosso, trovando poi un futuro lontano da Torino. Maglie di Livorno, Juve Stabia, Arezzi, Pergocrema e Nocerina, lo hanno reso calciatore nella sua purtroppo breve vita. Un dolore incredibile per i familiari e tutte le persone che gli volevano bene. Noi di Calciomercato24.com ci stringiamo al dolore della famiglia e dei suoi cari.