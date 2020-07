Allegri: “Ho detto no al Real Madrid per la Juve, sono pronto a tornare”

Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan, è pronto a tornare. Il tecnico italiano si è fermato per questa stagione dopo l’addio arrivato dopo cinque anni dai bianconeri. Anno sabbatico per l’allenatore che non ha voluto buttarsi in una nuova avventura sin da subito. Il tecnico livornese ora però ha deciso di tornare e aspetta soltanto la chiamata giusta.

Allegri pronto a tornare ad allenare, è in cerca di un nuovo club

Allegri è tornato a parlare e ha voluto farlo al quotidiano spagnolo Marca. Tante le voci negli ultimi anni di un suo possibile passaggio a Real Madrid o Barcellona, ora però è stato lui a chiarire la situazione. L’allenatore ha detto di essere pronto al ritorno in panchina, dopo essersi pienamente goduto famiglia, città (Livorno) e amici in questo periodo di pausa. Ora aspetta solo la chiamata giusta di un club che gli presenti il progetto giusto in grado di potergli dare la possibilità di vincere ancora, nessuna preferenza per il prossimo campionato.

Allegri no al Real Madrid per la Juventus

Allegri ha poi elogiato la Juventus per come in questi anni sia diventata una squadra forte e costruita solo per vincere. Infine ha rivelato proprio di quando era sulla panchina della Juve circa due anni fa e arrivò la grande offerta del Real Madrid, offerta però rifiutata dall’allenatore italiano che aveva un impegno con la Juventus ed era molto legato all’ambiente bianconero.