Inter, infortunio per il campione: il comunicato della società

Periodo non facile per l’Inter di Antonio Conte. Sconfitta interna in rimonta per i nerazzurri contro il Bologna di Mihajlovic. Una brutta battuta d’arresto inaspettata, tanto che la dirigenza rappresentata da Beppe Marotta al termine del match ha avuto un duro confronto l’allenatore e il resto della squadra per più di un’ora. Alla partita non ha potuto partecipare uno dei calciatori fondamentali per il centrocampo di Conte, si tratta di Nicolò Barella. Infortunio muscolare per il calciatore.

Inter, infortunio per Barella

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, è stato uno dei diversi assenti nell’ultima partita di campionato contro il Bologna. Il calciatore non è stato convocato da Antonio Conte a causa di un problema muscolare. Non una stagione fortunata per l’allenatore dei nerazzurri che ha dovuto fare a meno per molte partite del proprio centrocampo titolare. Oltre a Barella, c’è Stefano Sensi che è stato ko per molte gare a causa dei continui problemi muscolari.

Inter, infortunio Barella: il comunicato della società

Per quanto riguarda Barella è arrivato il comunicato in queste ore della società riguardo le sue condizioni. Il calciatore si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali dopo il risentimento muscolare. Gli stessi esami hanno poi evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le condizioni del calciatore saranno monitorate nelle prossime settimane per poi stabilire i tempi di recupero.