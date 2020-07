Calciomercato Roma: Fonseca in discussione, c’è già il nome del sostituto

Con quella di ieri a Napoli sono 10 le sconfitte stagionali della Roma in 30 giornate di Serie A. Non una prima stagione fallimentare per Paulo Fonseca ma nemmeno da incorniciare, anzi. Sono 15 i punti che separano la Roma dal quarto posto occupato dall’Atalanta, troppi. Molto probabilmente i giallorossi il prossimo anno si ritroveranno ancora impegnati in Europa League ma non è detto che sarà sempre il tecnico portoghese alla guida della squadra.

Roma, Fonseca in forte discussione dopo l’ennesima sconfitta

Terza sconfitta di fila tra Milan, Udinese e Napoli. La società intanto continua a ribadire anche pubblicamente la fiducia al proprio allenatore, ma potrebbe salire anche lui sul banco degli imputati molto presto. Dopo l’esonero di Petrachi, rischia anche Fonseca. L’allenatore in queste settimane è parso molto confuso e la squadra non sembrava seguirlo come un tempo. Sarà decisivo il finale di stagione. Nel frattempo iniziano a spuntare i nomi del possibile sostituto.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Roma, le parole di Fonseca

Roma: Fonseca out, il sostituto

Il progetto Roma resta ambizioso a detta della società nonostante il cambio imminente di proprietà. Intanto, per la panchina giallorossa rispunta il nome di Luciano Spalletti, così come quello di Daniele De Rossi (più una suggestione, visti anche i rapporti non idilliaci con l’attuale società). Prendono quota, invece, nomi importanti di altri due allenatori stranieri attualmente senza squadra come Unai Emery e Laurent Blanc.