Calciomercato Napoli, Osimhen: la stretta finale di ADL

Calciomercato Napoli, Osimhen: mercoledì sarà la giornata decisiva, ADL fissa la deadline

Sarà il primo acquisto del club azzurro, senza considerare gli altri già piazzati nella sessione di calciomercato a gennaio, Rrahmani e Petagna. Parliamo di Victor Osimhen, talento nigeriano pronto a lasciare il Lille per unirsi al club partenopeo. Il Napoli farà l’acquisto da record assoluto, considerando quelle che sono le cifre di cui si parla per l’attaccante classe ’98. Sarà il più pagato dell’intera storia del club azzurro, con Aurelio De Laurentiis pronto a far follie, per accontentare il suo tecnico, Gennaro Gattuso. Coordinato dal lavoro eccezionale di Cristiano Giuntoli, la trattativa sembra aver preso una piega positiva, in particolar modo dopo l’arrivo dello stesso giocatore in Italia, precisamente a Napoli, per incontrare proprio il patron azzurro.

Napoli, ADL vuole chiudere subito: stretta finale per Osimhen

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, però, avrebbe fretta Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli vuole chiudere per Osimhen e si tenta di trovare la massima intesa, con club e calciatore. I contatti sono stati positivissimi con il ventunenne nigeriano, c’è solo da capire ora come il Lille accetterà la proposta. Sul piatto proposti i cartellini anche di Younes e Ounas, per ammorbidire la valutazione altissima del club transalpino. Ciò che traspare però, come riportato appunto dal quotidiano piemontese, è che Aurelio De Laurentiis sarebbe in attesa del ‘sì’ definitivo da parte dell’entourage di Osimhen, per poter così procedere con l’affondo definitivo per piazzare il primo acquisto, di elevato spessore economico, della gestione Gennaro Gattuso.