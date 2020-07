Calciomercato Napoli, fatta per Osimhen: l’annuncio dell’agente

Victor Osimhen sarà il primo colpo di calciomercato del Napoli nel post-lockdown. L’attaccante nigeriano nelle prossime ore firmerà il contratto con gli azzurri e inizierà ufficialmente la sua avventura in Serie A.

Calciomercato Napoli, fatta per Osimhen: l’annuncio

A parlare dell’affare con il Napoli, ci ha pensato Osita Okolo, membro dell’entourage di Victor Osimhen, ai microfoni di calcionapoli24.it.

“Victor ha segnato tanti gol perciò non sono sorpreso dell’interessamento di tanti club europei per lui. Credo che avrebbe potuto segnare altri gol se non ci fosse stata la pandemia. Victor ha dimostrato aver e tanto carattere, in tutte le sfide che gli sono state messe davanti. Avrebbe voluto segnare ancora più gol”.

Il viaggio a Napoli? “Victor è stato accompagnato dai suoi agenti, ci siamo sentiti e ci siamo scambiati le opinioni sulla città: l’impressione è stata buona, a dir la verità“.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

Quandi si chiuderà l’affare? “Dopo aver incontrato la dirigenza e Gattuso mi ha detto che gli serve un po’ di tempo per decidere, senza fretta. In settimana confermerà la sua decisione, se deciderà di accettare il Napoli oppure no. Stiamo aspettando, potrebbe arrivare a momenti sin da oggi. Il mister gli ha fatto capire di volerlo in squadra e crede molto nelle sue doti e in ciò che potrebbe fare“.

NOVITÀ – SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM: CONTENUTI E TANTO MERCATO

Potrebbero interessarti anche

Mercato Inter, deciso il futuro di Lautaro: fumata bianca in arrivo

Calciomercato Juventus, Jorginho si avvicina: le ultime