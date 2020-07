Calciomercato Napoli, Fabian-Real Madrid: pronta una contropartita

Il calciomercato di Serie A continua ad andare avanti, e il Napoli in particolare sta pensando a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. Gli azzurri però dovranno anche preoccuparsi di blindare qualche gioiello, e tra questi c’è senza dubbio Fabian Ruiz.

Ultime Napoli: James Rodriguez la contropartita per Fabian

Fabian Ruiz è sicuramente tra i giocatori più talentuosi in Europa, e le sue prestazioni con il Napoli hanno da sempre attirato l’attenzione da parte di grandi club. Nonostante qualche partita in chiaroscuro, lo spagnolo si è riconquistato la stima di tutti, e soprattutto quella del Real Madrid. I Blancos non hanno mai nascosto le avance, e anzi pare siano ritornati all’assalto concreto. La valutazione stimata da parte di ADL è molto alta, ed è per questo che Florentino Perez starebbe pensando ad una contropartita da proporre: l’idea più suggestiva ed interessante è James Rodriguez. Il colombiano è stato obiettivo del Napoli scorsa estate, un suo arrivo fomenterebbe non poco la piazza. Questo è ciò che riporta Cadena Ser.

Futuro Fabian: Real in pressing

Il Real Madrid difficilmente mollerà la presa per Fabian Ruiz, ed è per questo che da qui a breve potrebbero arrivare ulteriori proposte. Per adesso si parla solo di indiscrezioni, ma la sensazione è che i Blancos vorranno puntare forte sul centrocampista spagnolo. Nel mirino ci sarebbe anche Koulibaly, ma la pista si sta raffreddando.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, pressing Real Madrid per un gioiello